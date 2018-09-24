"Космічні" ціни та порожні вулиці: журналісти показали, як живе окупований Вуглегірськ (фото)

Знищених будівель у місті лишилося чимало, кажуть місцеві жителі.

До війни в окупованому у 2015 році Вуглегірську було близько восьми тисяч людей. Багато хто тоді намагався врятуватися від війни і залишав місто. Взимку 2015 року тут налічувалося лише кілька сотень містян.

Про це йдеться у репортажі Радіо Свобода.

«У нас підвалів не було. Ми сиділи в під’їздах, на першому поверсі», – пригадує тодішні події місцева жителька.

Майже через чотири роки вулиці Вуглегірська такі ж малолюдні. На місцевому ринку працюють лише кілька прилавків. Хоча бойовики і стверджують, що в місті зараз живуть понад вісім тисяч осіб.

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«Переважно через дітей виїжджали. Зараз повертаються. І діти народжуються, і в школу ходять», – каже жителька Вуглегірська.

Але наслідки міських боїв нікуди не зникли. Знищена обстрілами заправка знаходиться усього за кількасот метрів від працюючої. На центральній вулиці Некрасова будинки з новим шифером і косметичним ремонтом – по-сусідству з руїнами. Знищених будівель у місті лишилося чимало, кажуть місцеві жителі.

Один з найвідоміших будинків у Вуглегірську – на вулиці Некрасова. Він вигорів майже повністю під час боїв. Так і стояв напівзруйнований кілька років. Зараз на його місці – жерстяний паркан. За ним – порослий травою будмайданчик. Будинок бойовики обіцяють відбудувати.

Похилена будівля – місцевий вокзал. Його годинник зупинився кілька років тому. На пошарпаному розкладі – шість маршрутів: можна доїхати до Луганська, Ясинуватої, Іловайська, Горлівки та Дебальцева.

«Продукти є, світло є, вода є, але дуже все дорого. Такі ціни – космічні. Племінниця приїжджала з Новомосковська і говорить: «У нас дешевше». Також у мене сестра в Бурятії живе, в Улан-Уде. Каже: у них теж набагато дешевше, ніж у нас. Бо нам все привозять», – розповідає місцева жителька.

Від вуглегірського вокзалу колись брав початок єдиний в місті тролейбусний маршрут. Зараз про нього залишилися тільки спогади.

«Ви ж бачите. Все вивезли, вирізали», – каже жінка.

Натомість у місті курсують маршрутки.

«Газельки», автобуси ходять. До Єнакієвого – 12 рублів. З Єнакієвого до Донецька – здається, 50 чи 60 рублів. Може, зараз вже подорожчало, я давно в Донецьк не їздила», – розповідає жителька Вуглегірська.

У приватному секторі частину будинків відновили. Про обстріл нагадують сліди від уламків на парканах і занедбані оселі.

«У мій будинок влучило. Ось розбитий. І так в усіх. У кого вікна повилітали. Ось там внизу в бік попало», – показує жінка.