Терорист Гіркін підтвердив достовірність матеріалів СБУ про усунення Захарченка

Терорист Ігор Гіркін послався на власні джерела в Донецьку.

Колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін підтвердив, що матеріали СБУ про підготовку новим ватажком Денисом Пушиліним до усунення Олександра Захарченка не є фейком.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланням на повідомлення Гіркіна в соцмережі.

«Підтвердження з Донецька, що це не "укро-фейк" - щойно мною отримано. Персонаж впізнаний і його ідентифікація по голосу та манері мови у знайомих з ним людей не викликає сумнівів. Підтверджено також, що абсолютно точно - вказаний чоловік працював у команді Пушиліна і був одним з його найближчих людей принаймні в червні цього року. Всі інші висновки робіть самостійно. Я ж, на підставі почутого, схильний вважати, що в команді Пушиліна знали про "якісь події", які мають відбутися з Захарченком у вересні», – написав Гіркін, коментуючи матеріали СБУ.

«Значить, відпадають останні сумніви – Захарченка порішили свої. В яку ж огидну клоаку росіяни перетворили Донбас. Просто неймовірно, яка тільки гнусь не спливла під російськими прапорами», – зазначив Казанський.

Гиркин теж підтвердив, що прослушка помічника Пушилина - не фейк. Значить, відпадають останні сумніви - Захарченко порішили свої. В яку ж огидну клоаку росіяни перетворили Донбас. Просто неймовірно, яка тільки гнусь не спливла під російськими прапорами pic.twitter.com/0mOhHNvTZE — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 вересня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 27 вересня, співробітники Служби безпеки України оприлюнили аудіозапис з доказами підготовки примусового відсторонення від посади ватажка бойовиків, відомого як «глава ДНР», Олександра Захарченка так званим головою «народної ради ДНР» Денисом Пушиліним.

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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасово виконуючим обов'язки глави «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначено «позачергові вибори голови «ДНР» і «парламенту».