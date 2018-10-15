Військові показали відео знищення російського безпілотника з вертольота Мі-24

Ворожий безпілотник "Орлан-10" обстріляли з вертольота.

Військові показали відео, як збили російський безпілотник "Орлан-10" за допомогою вертольота Мі-24.

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Запис опубліковано на Facebook-сторінці Операції Об'єднаних сил. "Російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10" маневрував по висоті та по напрямках, але пілоти ОС не залишили йому шансів. Коротка черга з озброєння ударного вертольота – ворожий безпілотник падає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в районі Лисичанська Луганської області був помічений ворожий безпілотний літальний апарат. Екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об'єднаних сил збив БПЛА "Орлан-10".