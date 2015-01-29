Ярош: Добровольці і частина військових можуть створити "паралельний Генштаб"

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському ТБ", пише Українська правда.

За його словами, у керівництві Генштабу Збройних сил мало адекватних керівників, "відсотків 10 генералів можна було б відібрати з того кодла, що там зібралось".

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Тому, за його словами, слід створити систему, за якої б реальні бойові офіцери замінили неефективних командирів в Генштабі.

"Я навіть скажу більше. Якщо б ми раптом побачили, що ефективність управління військами не підвищується, ми би створили якийсь "паралельний Генеральний штаб", який би співпрацював з тим Генштабом, але приймав би свої рішення в якості навіть певних рекомендацій", - заявив Ярош.

"І за цим Генштабом може стояти дуже багато військових частин: і збройних сил, і добровольчих формувань", - пояснив лідер "ПС".

За його словами, ця робота уже йде.

"Ми уже почали це робити. Я думаю. Що за деякий час це буде реалізовано", - вважає Ярош.