Лисенко: ми готові до обміну полоненими, але бойовики постійно змінюють свої умови

Українська сторона готова до обміну полоненими "в будь-яку секунду", але бойовики постійно змінюють свої умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, коли має відбутися обмін полоненими.

Він зазначив, що починати обмін полоненими українська сторона готова була ще до підписання плану дій щодо виконання Мінських домовленостей 12 лютого.

"Бойовики постійно змінюють свої умови. Вони то анонсують, то відмовляються від обміну. Постійно змінюють місце. Демонструють своє, начебто, бажання здійснити цей обмін, але цей обмін поки що не відбувається", - сказав Лисенко.

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Крім того, за його словами, бойовики заперечують формат обміну "всіх на всіх".

Він підкреслив, що українська сторона готова здійснити обмін полоненими "в будь-яку секунду". "У нас підготовлені і списки, і люди, яких ми готові повернути бойовикам", - сказав Лисенко.

Він додав, що очікується реакція ворога і "чекаємо, що він також якнайшвидше може здійснити цей обмін". "Поки що він цього не зробив", - констатував речник АТО.