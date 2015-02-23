ЗМІ: під Маріуполем троє військових загинули в ДТП

Про це повідомляє 0629 з посиланням на очевидців.

Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

Відомо, що військові везли гуманітарну допомогу.

Читайте такожУ ДТП в зоні АТО загинули 12 військовихЗа даними медиків, двоє військових померли на місці події, ще одного доставили в ЛШМД (лікарня швидкої медичної допомоги - ред.), але врятувати його не вдалося.

У штабі сектору "М" пообіцяли пізніше повідомити більш детальну інформацію про загиблих.

За даними місцевого сайту mariupol.tv, у ДТП загинули бійці батальйону "Свята Марія" "Амін" і "Тихий", а також боєць танкового батальйону "Льоня".

Добровольці їхали з Павлополя до Маріуполя, і розбилися на в'їзді в місто, пише видання.