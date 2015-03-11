Російські сили все ще присутні на території України - НАТО

Виступаючи у Брюсселі, Столтенберг заявив, що НАТО «бачив і бачить сильну присутність Росії і сильну підтримку сепаратистських сил на сході України», передає Радіо Свобода.

Американський генерал, головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО у Європі Філіп Брідлав заявив, що альянс побачив «певний прогрес» у питанні перемир’я. Проте, за його словами, «складно дізнатися», куди пішла важка техніка, відведена від лінії зіткнення.

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Брідлав додав, що кордон між Росією та сходом України відкритий, і дізнатися, скільки російських сил перебуває в Україні складно.

Понад шість тисяч людей, за даними ООН, загинули від квітня у конфлікті на Донбасі.

Угода про перемир’я набула чинності 15 лютого. Після цього інтенсивність обстрілів зменшилася, однак вони не припинилися повністю. Як повідомляв УНІАН, за останню добу, за даними Генштабу Збройних сил України, на сході загинув один український військовий, четверо були поранені.