Інформація щодо захоплення бойовиками Водяного наразі перевіряється - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Проте за нашими даними, після того, як загарбники вчора самовільно, всупереч усім домовленостям, увійшли до Коментернового, вони продовжують обладнання позицій у селищі та періодично здійснюють пересування невеликими групами навколо нього та у напрямку позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Повзуча" окупація Комінтернового: бойовики не випускають мирних жителів з населеного пункту

Зазначається, що керівництво АТО тримає ситуацію на цій ділянці під особливим контролем. "У разі переходу бойовиків до активних дій із застосуванням зброї буде прийнято рішення про відкриття вогню у відповідь", - відзначили у прес-центрі.

Інформація щодо захоплення бойовиками н.п. Водяне, що неподалік Коментернового, наразі не підтверджується та перевіряєть... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, December 23, 2015

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі фіксує встановлені міни і розтяжки перед в'їздом у зайняте контрольованими Росією бойовиками селище Комінтернове у Донецькій області.