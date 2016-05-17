Увечері в понеділок бойовики знову обстріляли позиції сил АТО

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив прес-офіцер сектору Маріуполь Віталій Кирилов.

"Дійсно, є зафіксований обстріл наших позицій, він стався в період з 18:35 до 19:30. Противник вів обстріли з СПГ-9, здійснив 10 пострілів, а також застосовував стрілецьку зброю по нашим позиціям", - розказав він. Українські військові відкрили вогонь з ДШК для припинення дій противника.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один отримав поранення

"Загалом загострення пішло на такі населені пункти, як Мар′їнка та Красногорівка, на цьому напрямку були здійснені обстріли наших позицій з мінометів 82-мм та 120-мм. Мар′їнка була обстріляна 7 разів, а Красногорівка - 8. Противник застосовував важке озброєння 4 рази, і саме по Красногорівці. Якщо брати Широкино, то за три дні там сталося лише 6 обстрілів, і противник використовував міномети 82-м два рази, близь цього населеного пункту випустили 17 мін", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, бойовики у понеділок, 16 травня, 14 раз обстріляли українських військових на Донбасі.