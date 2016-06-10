Бойовики накрили українські позиції під Новотроїцьким з важких мінометів та артилерії

Інтенсивність обстрілів зросла з другої половини дня, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На Луганському напрямку по позиціях сил АТО поблизу Станиці Луганської, Богуславського і Степного противник вів вогонь з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку російські найманці обстрілювали опорні пункти поблизу Зайцевого, Майорська, Луганського, Верхньоторецького та Новоселівки Другої з усіх видів стрілецького озброєння та гранатометів, а поруч Невельського, Авдіївки, Троїцького також з мінометів.

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На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Тарамчука, Павлополя та Широкиного зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів та мінометів, а українські позиції в районі Новотроїцького двічі потрапили під обстріл важких мінометів та артилерії калібру 152 мм.

Українські захисники в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь.