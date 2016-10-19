Протягом дня в зоні АТО російсько-окупаційні війська різко знизили кількість обстрілів – штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у зведенні станом на 18.00.

На Маріупольському напрямку терористи 5 разів порушили «режим тиші». У Мар’їнці противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, в районах Славного та Широкиного бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем, а по Водяному – зі ствольної артилерії калібру 122 мм.

На Донецькому напрямку окупанти двічі стріляли по захисниках Авдіївки, при цьому вони відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

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На Луганщині за вказаний період порушень «режиму тиші» не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на Донбасі з опівночі і до 18.00 було зафіксовано 35 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Збройних сил України.

Загалом минулої доби терористи 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.