Нові вимоги і тиск Кремля: Росія може готувати будівництво військової бази у Білорусі - опозиціонери

Про це повідомили у прес-службі опозиційної партії Білоруська християнська демократія.

"У 2015 і 2016 році закупляли послуги на 125 і 50 вагонів відповідно у напрямку Білорусі й назад. Але на 2017-й рік кількість вагонів у цьому напрямку різко зросла - до 4162 вагонів", - йдеться у повідомленні.

На думку співголови Білоруської християнської демократії Віталія Римашевського, це може свідчити "про нові військові угоди, на які Путін змусив піти Лукашенка".

"Режим Лукашенка повністю залежить від Москви фінансово, й очевидно, що Кремль в обмін на поступки в економічних питаннях вимагатиме повного послуху у зовнішній політиці. Білорусь, по суті, сьогодні - це сателіт Росії", - зазначив він.

Читайте такожРФ відпрацювала умовне завдання масованих авіаударів з території Білорусі по стратегічних об'єктах України – розвідка

На його думку, в обмін на підтримку своєї влади Лукашенко буде змушений піти на будь-які умови Кремля. Крім того, досі актуальне питання російської авіабази у Білорусі, у першу чергу для продовження агресивного зовнішньополітичного курсу Росії.

"Білоруська влада всіма силами намагалася дистанціюватися від конфлікту в Україні, від активної участі на стороні Росії у нову "холодну війну", однак її самостійність досить обмежена. Лукашенко за роки свого правління сам поставив Білорусь у тотальну залежність від Росії в економічному і політичному плані", - наголосив співголова БХД.

Римашевський не відкинув у майбутньому нових вимог і тиску з боку Кремля у співпраці з військових питань, в тому числі розгортання російських озброєнь і російських військ у Білорусі. "За дешеву нафту і газ Кремль купує лояльність Білорусі, а Лукашенко торгує національним суверенітетом", - підсумував він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про міцні союзницькі відносини між Мінськом і РФ. "Сьогодні світ трясе від міжусобиць, тероризму, військових конфліктів. Не раз, обговорюючи ці питання з президентом Росії, ми демонстрували в їхній оцінці повну згоду. Та й взагалі, розбіжностей щодо міжнародного порядку денного у двох держав немає", — сказав він.