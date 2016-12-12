Адвокат "кримського диверсанта" Захтея розповів про жорстокі катування ФСБшників - ЗМІ

Адвокат Андрія Захтея Ільнур Шарапов розповів про тортури, які застосовували до нього після затримання. Тепер Захтей і його захисник просять перевірити дії співробітників ФСБ РФ, оскільки вбачають у них перевищення посадових повноважень із застосуванням насильства (частина 3 статті 286 КК). Про це пише "Медіазона".

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Згідно з протоколом засідання суду, на запитання судді про визнання вини у дрібному хуліганстві (після перестрілки в Криму, - ред.) Захтей відповів: "Винен, каюсь у скоєному". У своїй заяві сам водій пише, що відповів так, оскільки співробітники ФСБ "погрожували мені розправою, я був наляканий, тому сказав неправду в суді".

За словами адвоката, після суду Захтея з мішком на голові перевезли у невідоме приміщення. "У цьому будинку протягом наступних двох днів мене били і катували, вимагаючи визнати провину в тому, що я був у групі диверсантів, які готували вибухи в Криму", — згадує він.

Шрами на руках у Захтея зафіксовані лікарями, що оглядали його при вступі в СІЗО Сімферополя.

"Шрами на руках у мене з'явилися від того, що співробітники ФСБ сильно стягнули мої зап'ястя наручниками. При цьому, коли мене катували струмом, від болю я сильно смикався, від чого на зап'ястях з'явилися рани", — пояснив Захтей в своїй заяві.

"Катували мене два дні струмом. Спочатку пристібали клеми до ніг і сідниць, вмикали струм, вимагали зізнатися у скоєнні злочину. Я говорив, що звичайний таксист приїхав на місце перестрілки по дзвінку клієнта, але мене продовжували катувати. Надалі клеми стали чіпляти до геніталій, від болю я кілька разів втрачав свідомість", — згадує він, відзначаючи, що на голові весь цей час був мішок; своїх мучителів Захтей не бачив.

До 11 серпня Захтей, за його словами, дав усі свідчення, які від нього вимагали, після чого його перевезли в ІТТ, там він провів близько тижня. "Періодично мене виводили до слідчого на допит. В ІТТ у лікарів я попросив бинти, щоб хоч як-небудь забинтувати рани, щоб не кровоточили".

Як зазначає адвокат, ці бинти видно на фотографіях, які журналісти робили під час засідання Київського районного суду Сімферополя, що заарештував Захтея на два місяці за звинуваченням у підготовці диверсії (частина 1 статті 30 і частини 2 статті 281 КК).

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню "терактів" в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

Як стверджують у російській спецслужбі, "одним з організаторів терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали".

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Андрій Захтей. 5 грудня суд Москви продовжив арешт Панову і Захтею до 7 березня 2017 року. Засідання пройшли в закритому режимі.