Посол України у Мінську про військові навчання РФ та Білорусі: я не вірю росіянам (відео)

Посол України в Білорусі Ігор Кизима розповів, що був присутній під час зустрічі Порошенка й Лукашенка, на якій останній запевнив, що з території Білорусі військової агресії щодо нашої країни не буде.

"Ми ж віримо тому, що сказав Олександр Григорович Лукашенко. Ним була чітко проголошена позиція, що ніколи білоруська земля не стане плацдармом для агресії проти України" – сказав Кизима в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На думку посла, проблема тут не у позиції Білорусі, а в діях іншої учасниці масштабних навчань "Захід-2017" – Росії.

Читайте такожРосія нарощує військову силу на кордоні з Донбасом і Харківською областю - журналіст

"Як фахівець, який був причетний до перших подій, пов'язаних з агресією Росії проти України, я переконаний, що тут головне питання, наскільки Росія може дотримуватися своїх слів, – продовжує Кизима. – Якщо Росія тепер каже, що вона привезе сюди свої війська і вивезе їх звідси, то я скажу на це словами Станіславського, що я, можна сказати, і не вірю. Це швидше питання на адресу Росії. Якщо у білоруської сторони є таке бачення, що Росія поводитиметься коректно у цьому випадку, (привезе сюди війська і вивезе їх), то я вірю на слово президенту Лукашенкові. Але я росіянам не довіряю. Адже з самого початку агресії проти України з їхнього боку була суцільна брехня, дезінформація. І те, що ми маємо зараз – це ситуація, створена абсолютно через те, що Росія вела себе некоректно, неправильно".

Як фахівець у питаннях безпеки посол Кизима каже, що коли розглядати ситуацію із суто військової точки зору, то Росії і не треба формувати плацдарм у Білорусі, коли з російської сторони біля кордонів України стоять потужні військові угруповання. Це швидше питання безпеки самої Білорусі, заявив посол України у Мінську.

Він також повідомив, що Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях "Захід-2017".