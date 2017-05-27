Вчора бойовики під Авдіївкою впродовж 40 хвилин обстрілювали ЗСУ зі 152-мм артилерії

Під Авдіївкою вчора російсько-терористичні війська впродовж 40 хвилин обстрілювали позиції українських підрозділів зі 152-мм артилерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"На Донецькому напрямку обстановка достатньо напружена під Новобахмутівкою, біля Авдіївки бойовики обстрілювали наші позиції зі 152-мм артилерії. Кожної хвилини робили по одному пострілу впродовж 40 хвилин", - сказав Лисенко.

Читайте такожЗ початку доби бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО

За його словами, на Донецькому напрямку вчора бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО, з них 7 - із важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку терористи застосовували міномети в районі Чермалика, Павлополя, Гнутового. Всього на цьому напрямку терористи обстріляли українських військових 34 рази, з яких 11- із важкого озброєння.

Як зазначив Лисенко, на Луганському напрямку вчора порушення режиму тиші відбувалися епізодично. За добу бойовики здійснили на цьому напрямку 8 обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, було поранено двох бійців.