З початку року на Донбасі загинули близько 100 українських військових - Міноборони
18:50, 27 травня 2017Війна
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Більше 800 поранених, зафіксовано більше 1100 фактів порушення режиму тиші.
На Донбасі загинули 98 українських військовослужбовців / фото УНІАН
З початку року на Донбасі загинули 98 українських військовослужбовців.
Як повідомила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, про це представник Міністерства оборони України Андрій Петренко заявив на конференції щодо поглиблення співпраці між Україною, Грузією та НАТО, що проходить сьогодні у Тбілісі.
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«Андрій Петренко, представник МО України під час виступу на конференції в Грузії: лише в 2017 році на Донбасі загинуло 98 наших українських військових..., більше 800 поранено..., зафіксовано більше 1100 фактів порушення режиму тиші», - написала вона.
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