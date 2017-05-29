Російське командування бойовиків організувало на Донбасі "практичні заняття" для нових підрозділів - ІС

Російське командування "1-го АК ДНР" організувало на передньому краї "практичні заняття" для представників цілої низки військових спеціальностей, які пройшли навчання в навчальних центрах на Донбасі і в Ростовській області РФ, а також підрозділів збройних сил Російської Федерації, що прибувають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук.

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"Це позначається на характері обстрілів та прийомах ведення вогню, що стосується насамперед коригувальників, снайперів, розрахунків артилерійських систем і кулеметників", - зазначив він.

У районі Донецька за недобудованою ділянкою Кільцевої дороги (схід), між Пісками і Лозовим (ближче до Лозового), окупанти облаштовують відразу кілька артилерійських позицій. "Роботи ведуться не надто активно і фрагментарно", - додав Тимчук.

Водночас, за його словами, мінометно-артилерійські підрозділи супротивника стали регулярно переміщатися в лісопаркову зону на захід від вулиці Дальньої (з боку проспекту Шведова) для коротких вогневих нальотів по позиціях українських військ у районі Невельського і Пісок.