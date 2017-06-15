У Мар'їнці обстріли пошкодили 20 будинків, оселі двох родин зруйновано вщент

Внаслідок ранкового обстрілу Мар'їнки Донецької області пошкоджено 20 приватних будинків.

Про це повідомила речниця поліції Донецької області Наталя Шиман у Facebook.

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«Сьогодні близько 7.00 години розпочався обстріл міста. Поліцейські весь день документують наслідки обстрілу. Станом на 20.00 зафіксовано два повністю зруйнованих будинки та 18 пошкоджених частково», - йдеться у повідомленні.

Шиман уточнила, що дві родини залишилися без даху над головою, їхні будинки зруйновані повністю. За попередніми даними бойовики обстрілювали місто з «Градів».

Обстріл населеного пункту кваліфіковано як терористичний акт.