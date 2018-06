Біля місця проведення G20 прибрали білборд з портретами українських військових (фото)

У Гамбурзі з невідомих причин прибрали білборд з обличчями українських військових та інших патріотів, який був розташований біля входу для офіційних делегацій членів саміту G20. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Геннадій Курочка.

"Наскільки ми розуміємо, білборд був знятий після зустрічі Трампа і Путіна. Важко, неймовірно важко дивитися в очі нашим бійцям і волонтерам!", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Гамбурзі з'явилися плакати з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російській агресії. Ці люди об'єднані проектом "Уважно подивіться на їхні обличчя" - "Look closely at their faces".