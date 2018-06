"Подивіться на ці обличчя": на вулицях Гамбурга напередодні G20 з'явилися плакати з портретами українських військових

Сьогодні в Гамбурзі, де в п'ятницю розпочнеться саміт "Великої двадцятки", з'явилися плакати з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російській агресії проти України. Про це повідомив "Український кризовий медіацентр".

Ці люди об'єднані проектом "Уважно подивіться на ці обличчя" - "Look closely at their faces", який був заснований УКМЦ, Посольством України в США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року.

"Цей проект несе дуже важливу мету - нагадати лідерам вільного світу, що Україна в 1994 році отримувала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом, коли віддала третій за величиною в світі ядерний арсенал. А тепер мужньо протистоїть російській агресії і захищає кордони цивілізації", - розповів співзасновник медіа-центру Геннадій Курочка.

Докладніше про кожного учасника проекту можна прочитати на сайті herofaces.org.

Як повідомляв УНІАН, в Гамбурзі в рамках саміту «Великої двадцятки», відбудеться зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. CNN раніше писав, що головною темою переговорів буде підтримка Росією Башара Асада і питання окупованих територій України, включаючи Крим.