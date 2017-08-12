Ракетні комплекси "Стріла-10" та зенітні установки: в ОБСЄ розповіли про порушення бойовиками відведення озброєння

Бойовики на Донбасі порушують Мінські домовленості щодо відведення озброєння. Зокрема, поблизу окупованого бойовиками Луганська 6 зенітних ракетних комплексів "Стріла-10" (120 мм). Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ від 12 серпня.

Спостерігачі СММ ОБСЄ також зафіксували наявність бойових броньованих машин і зенітної установки та чули безпілотний літальний апарат у зоні безпеки.

«… у непідконтрольних уряду районах зафіксовано 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10", 120 мм), що рухалися на південно-східній околиці Луганська, що є порушенням відповідних ліній відведення", - йдеться у звіті.

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Окрім того 10 серпня у непідконтрольних урядові районах місія ОБСЄ зафіксувала зенітну установку (ЗУ-23), установлену на вантажівку військового типу посеред 9 інших вантажівок військового типу, усі вони були тентовані та рухалися на південно-східній околиці Луганська.

Також члени ОБСЄ бачили 2 БРДМ-2 неподалік Попасної (одна стояла, а друга рухалася на схід), а 11 серпня — 2 БРДМ-2, що рухалися у східному напрямку поблизу с. Карлівка (25 км на північний захід від Донецька), зазначено у звіті ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом тижня зафіксувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 55%. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг.

«Впродовж тижня ми спостерігали зростання рівня насильства впродовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ, підвищилась на 55%. Особливе занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненої Мінськими домовленостями. СММ ОБСЄ зафіксувала принаймні 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню та інших одиниць артилерії та мінометів», - зазначив він.