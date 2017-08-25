Голова МЗС Німеччини сподівається на дотримання "шкільного перемир'я" на Донбасі
Україна обрала відданість цінностям демократії, верховенства права та свободи, але країні треба багато чого ще зробити у цьому напрямку.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель сподівається, що сторони конфлікту на Донбасі дотримуватимуться так званого "шкільного перемир'я", яке має початися на сході України опівночі 25 серпня.
Про це йдеться у привітанні міністра до Дня Незалежності України, опублікованому сьогодні на сайті МЗС ФРН, передає Deutsche Welle.
Читайте такожОчільник ОБСЄ закликав сторони конфлікту виконувати "шкільне" перемир'я на Донбасі
"Вчора сторони конфлікту у східній Україні домовилися про припинення вогню до початку навчального року. Ми це дуже вітаємо. Я бажаю людям там, щоб ця домовленість, на відміну від багатьох попередніх, була чимось більшим, ніж порожніми словами, які вже незабаром не мають жодної сили", - зазначив міністр.
Він також додав, що Україна обрала відданість цінностям демократії, верховенства права та свободи, але країні треба багато чого ще зробити у цьому напрямку.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.
23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.
Раніше учасники ТКГ домовились встановити з 24 червня до 31 серпня, на час збирання врожаю так зване «хлібне перемир’я», однак російсько-окупаційні війська щодня порушували його.