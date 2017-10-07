"Борт завалили": СБУ опублікувала записи розмов ватажків російських найманців на Донбасі (аудіо)

Служба безпеки України опублікувала записи телефонних розмов ватажків найманців РФ на Донбасі. Запис з'явився на сайті СБУ після брифінгу глави відомства Василя Грицака.

Так, у відеозаписі є розмова ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького з одним з "командирів батальйону" терористів Андрієм Патрушевим, під час якої він розповідає про збитий літак.

"Товарише майоре, зайшли два борти, один збили. Інший сів... Борт завалили", - доповідає бойовик Плотницький Патрушеву.

Також опублікований запис розмови керівника ПВК "Вагнера" Уткіна з генерал-майором ЗС РФ Євгеном Нікіфоровим ("Тамбов").

Крім того, є запис розмови Уткіна з його заступником Андрієм Трошевим.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Грицак заявив, що СБУ встановила причетність російської ПВК Вагнера до збройного конфлікту на Донбасі та в Сирії, і що її найманці брали участь у збитті українського військового літака ІЛ-76 в Луганську, штурмах Луганського аеропорту та міста Дебальцеве у 2014 році.

За його словами, на сьогодні СБУ встановила 1587 осіб - членів ЧВК Вагнера, загалом їх близько 5 тис. осіб. Ці найманці беруть участь у бойових діях на Донбасі та Сирії. Тренувальна база цієї російської приватної військової компанії розташована у Краснодарському краї РФ.

Грицак підкреслив, що «цей проект російських спецслужб дозволяє кремлівським політикам впевнено казати на публіку та міжнародній спільноті фрази: «Їх (російських військових - УНІАН) там немає» або «Ми їх туди не посилали».