На Світлодарській дузі знищено ДРГ бойовиків - волонтер

На Світлодарській дузі противник систематично намагається влаштувати провокації. Так, ДРГ бойовиків у складі 3 осіб підійшла близько до позицій українських військових.

"Вчора ввечері наші спостерігачі зафіксували неподалік від однієї з наших передових позицій ДРГ противника, що складається з 3 осіб", - повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"Третій силі" не було складно першого з них ліквідувати із СВД, а після спроби двох інших евакуювати тіло загиблого, "третя сила" добре насипала навздогін", - додав він.

Мисягін розповів, що вночі противник витягнув з передової тіла і відправив в морг.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 15 обстрілів, 4 українських військових отримали поранення.