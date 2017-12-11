У Дніпрі 30 ветеранів АТО нагородили за оборону донецького аеропорту (відео)

У Дніпрі 30 ветеранів АТО нагородили за оборону донецького аеропорту.

Як ідеться у сюжеті ТСН, усі вони - артилеристи, які прикривали інші українські підрозділи під час боїв за летовище. Кожен з них під обстрілами тоді був місяцями.

Нагорода, яку хлопцям вручали, не державна, але, як кажуть самі бійці, найцінніша для них, бо призначають її їхні побратими та волонтери.

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Нагороджують цієї відзнакою лиш тих, хто проявив справжню мужність під час боїв.

Аби отримати її, хлопці з’їхались зі всієї України. Багато хто ледь стримував сльози, згадуючи ті запеклі бої.