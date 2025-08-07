Пошкоджено технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Українські захисники успішно уразили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї, який називають одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, загалом бійці завдали успішних ударів по верифікованих цілях, які задіяні у забезпеченні збройної агресії проти країни. Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем:

"Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату".

Також підрозділи Сил оборони України атакували низку інших важливих об’єктів окупантів, але результати бойової роботи ще уточнюються.

Відео дня

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 2 серпня Росія також опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів. Під обстріл потрапили два нафтопереробні заводи - у Рязанській та Самарській областях.

За даними ЗМІ, на Рязанському нафтопереробному заводі, що входить до складу компанії "Роснефть", вивели з ладу дві установки первинної переробки нафти. Внаслідок цього він зупинив близько 50% переробних потужностей.

Наступного дня, 3 серпня, в місті Сочі внаслідок удару українського дрона загорілася нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".

Також нещодавно партизанський рух повідомив про знищення ударного вертольоту Мі-28 на військовій базі у Тверській області. Під стійки його шасі заклали два вибухові пристрої.

Вас також можуть зацікавити новини: