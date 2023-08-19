Експерт заявив, що ні про яке масове виробництво дронів в РФ мови поки не йде.

Судячи з динаміки нальотів на Україну дронів-камікадзе Shahed-136, ні про яке масовому виробництві безпілотників в Росії не йдеться. Про це розповів військовий оглядач Олександр Коваленко, підбиваючи підсумки атак дронами Shahed-136 за минулу частину серпня.

"У пресі все частіше звучать заяви про те, що в Росії запрацював завод з виробництва Shahed-136 і зараз як попре хвиля за хвилею, тисячі, тисячі!!! Хоча переконливі підтвердження того, що завод і справді запрацював на рівні серійного виробництва, мені так і не зустрічалися", - пише Коваленко.

Він зазначає, що, хоча в використовуваній ним офіційній інформації від командування ПС ЗСУ не завжди вказується загальна кількість дронів, а тільки збиті, проте, за приблизними даними, за 2/3 серпня по Україні було запущено 128 Shahed-136, збито 121.

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Таким чином, ефективність протидії Shahed-136 перевищила за цей період серпня 90%, при цьому в травні ці показники були 413/377, червні 197/166, липні 246/205, нагадує експерт

"З цих цифр можна зробити й інший висновок, а саме - ні про який запуск заводу в Росії з масовим, серійним виробництвом Shahed-136 мови поки не йде. Серпневі нальоти нітрохи не відрізняються кількісно від нальотів за минулі 3 місяці, а можуть бути, можливо, навіть менше них", - пише Коваленко.

Однак, за словами експерта, це не виключає дрібносерійну, штучну збірку Shahed-136, далеку від повноцінної заводської складальної лінії або ж процес накопичення напередодні Дня незалежності України.

"У будь-якому випадку, наступний тиждень буде показовим, а підсумки місяця багато прояснять", - підсумував експерт.

Запаси дронів в Росії - що відомо

У минулому році Росія на тлі нестачі зброї звернулася до Ірану з приводу надання ударних безпілотників. Також в кінці минулого року з'явилася інформація про те, що Іран і Росія підписали угоду про відкриття виробництва цих дронів на російській території.

У червні 2023 року представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Тегеран і Москва домовились про виробництво безпілотників, і припустив, що завод може бути повністю запущений наступного року. Тоді в розвідці США відзначали, що завод забезпечить Росію кількістю безпілотників "на порядки більшою", ніж вона вже придбала в Ірану.

Наприкінці липня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія використовує для атак по Україні безпілотники-камікадзе власного виробництва.

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