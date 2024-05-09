Атаковано нафтобази ТОВ "Лукойл" і ТОВ "Темп", вони розташовані за два кілометри одна від одної.

У ніч на 9 травня в Юрівці Краснодарського краю Росії були атаковані дві нафтобази. Як пише російський тг-канал Astra, бази розташовані за два кілометри одна від одної.

Так, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", унаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла.

Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу - ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілися 3 цистерни з мазутом.

Нічна атака дронів у Росії - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі влада Краснодарського краю РФ повідомила про атаку українських дронів на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою. Заявляється, що нібито всі дрони були придушені засобами РЕБ, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів.

На початку квітня ЗМІ повідомляли, що українські атаки по НПЗ у Росії вже могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей.

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