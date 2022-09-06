Є кілька варіантів розвитку подій на ЗАЕС.

Російські окупанти можуть влаштувати локальну радіаційну аварію на захопленій Запорізької АЕС, або ж дії РФ вийдуть з-під контролю – і тоді під загрозою опиниться весь континент.

Про це розповів експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський.

"У разі, якщо аварія на Запорізькій АЕС піде за найгіршим сценарієм – Фукусіма, зачеплені будуть не тільки сусідні держави, це зачепить практично весь Євразійський континент. Станеться приблизно те ж, що сталося під час аварії на Чорнобильській станції, або під час аварії на Фукусімі. Але це найгірший сценарій", – сказав Литвинський.

При цьому експерт сумнівається, що Росія на це піде.

Інший варіант, на думку експерта, правдоподібніший – аварія на ЗАЕС в межах Енергодара.

"На мій погляд, імовірніша локальна радіаційна аварія, оскільки артилерія постійно працює по майданчику ЗАЕС, на якій знаходиться і сховище відпрацьованого палива, і сховище радіоактивних відходів. У цьому випадку пошкодження одного або декількох контейнерів призведе до забруднення в радіусі кількох кілометрів. Звичайно ж, місто-супутник буде зачеплено. Імовірність такої події, на мій погляд, вища. Просто через механічну помилку", – пояснив він.

Литвинський зазначив, що кваліфікації фахівців Росатому, які здійснюють на станції "менеджмент", цілком достатня, щоб зрозуміти всі загрози. Однак навряд чи їх слухатимуть.

"Інша справа – що ці люди дуже далекі від ухвалення рішень. Рішення ухвалюють не вони, вони просто дають якісь поради", - додав експерт.

Як писав УНІАН, у своєму ключовому звіті МАГАТЕ підтвердило розміщення Росією військової техніки на АЕС і постійні артилерійські обстріли, які ведуться на майданчику станції.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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