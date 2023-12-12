Під час цієї хвилі ворог "поїхав технікою", тому що за декілька днів невеликих морозів грунти підмерзли.

На Авдіївському напрямку вже третій день поспіль "дуже гаряче", ворог тисне масованою навалою з десятків напрямків за підтримки бронетехніки. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Дуже гаряче. Реально, сьогодні ще більше ніж було вчора і позавчора. Дійсно, ворог поїхав технікою. За декілька днів хоч і невеликих морозів грунти трохи "схватились", підмерзли і техніка поїхала. В принципі, наші командири розуміли, чекали, що так буде і готувались до цього. Як наслідок, вже десятки одиниць ворожої техніки за ці дві доби, а сьогодні вже третя, підбито і спалено на нашому напрямку. Також ворог за добу в середньому від 30 до 40 масованих обстрілів здійснює, по позиціям це звісно в рази більше і рахується сотнями. По авіабомбовим ударам, по місту за останній тиждень бачимо десь 6-8 щодоби",- розповів Барабаш.

Він зазначив, що ворог штурмує біля Авдіївки "масованою навалою" з десятків напрямків, але українські захисники міцно тримають лінію оборони.

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"Ці "м’ясні штурми", вони постійні, з дуже багатьох напрямків. Це не один, не три, не п’ять цих напрямків, а реально вже десятками. Вони малими групами по 5-8-10 осіб, з дуже багатьох напрямків одночасно намагаються штурмувати. Намагаються знайти шпаринку в нашій лінії оборони. Дійсно, це така масова навала за характером. Але наші збройні сили тримають лінію оборони і відбивають ці атаки. За минулу добу майже 50 штурмових дій ворога, це суто по нашому напрямку відбулось", - підкреслив Барабаш.

За словами голови Авдіївської МВА російські окупанти постійно змінюють тактику штурмів, тому кожна масована ворожа хвиля від початку жовтня відмінна від попередньої та має свої особливості.

"Перша хвиля - вони їхали як на парад, великою кількістю техніки і дуже зухвало. Думали, що вони зараз просто заїдуть і проїдуться, не зрозуміло на що вони розраховували. Як наслідок, вже в першій хвилі сотні одиниць ворожої техніки було знищено. Друга хвиля відрізнялась від першої тим, що вони розділили напрямки (штурмів - УНІАН) і декілька колон йшло в різних напрямках. Не такими великими силами, меншими, їх було декілька тих колон", - сказав Барабаш.

Нинішня хвиля ворожої навали нарощувалась кількістю саме піхотних штурмів, тому що погодні умови не давали змоги російським окупантам застосовувати техніку.

"Ця третя хвиля, а може вже й четверта, відверто кажучи складно підрахувати скільки цих хвиль було. Дуже довго ця третя хвиля постійно нарощувалась і нарощувалась по кількості штурмових дій саме піхотою, без використання техніки. Бо погодні умови не давали їм змоги. І десь мабуть тижня півтора нам здавалось, що це вже пік штурмових дій суто піхотою. Але, вони продовжували нарощувати кількість напрямків і кількість особового складу в своїх штурмових діях. А позавчора вже поїхала їхня техніка. Чи це продовження третьої хвили, чи вже четверта хвиля, хто його знає. Тактика міняється постійно", - підкреслив Барабаш.

Він додав, що під час третьої хвилі, на відміну від двох попередніх, російські загарбники додали два напрямки своїх штурмових дій.

"Це не нові напрямки, вони були і раніше. Але з них дуже рідко, малими штурмовими групами іноді вони намагались проявляти активність. Це з Донецька через Спартак на Авдіївку і з Ясинуватої через так звану "промку" Авдіївську. То на цій третій хвилі, вони ці напрямки дуже активно застосовують. А також, додали ще з півтора десятка напрямків більш-менш таких, де не може пройти їхня техніка, бо там скрізь залізна дорога, там більше штурмової піхоти", - пояснив Барабаш.

Також голова Авдіївської МВА розповів, що евакуація цивільного населення з міста не зупиняється, але іноді її скасовують через складні погодні умови. "Позавчора ми її скасували, бо була дуже сильна ожеледь у нас. Крім небезпеки обстрілів та FPV-дронів по дорозі, ще додалась ожеледь. Активність евакуації трохи впала, їдуть в середньому десь 3-5 людей, сьогодні наприклад 7 виїхало. Хоча ще три тижні тому виїжджало до 30 осіб. Станом на зараз 1242 людини залишається в місті", - акцентував Барабаш.

Крім того, продовжується доставка в місто гуманітарної допомоги, хоча дещо в менших обсягах. "Раніше в середньому 23-24 тонни на місяць гуманітарної допомоги завозили в місто. За останні три тижні в середньому на тиждень до 1 тонни, може, трошки більше завозимо. Але резерви в місті є. Ми їх накопичили ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Десь на 2,5 - 3 місяці є резерви в місті продуктів харчування, гігієнічних та медичних засобів",- підкреслив Барабаш.

Він додав, що цивільні мешканці здебільшого цілодобово знаходяться у підвалах багатоповерхових будинків, які ще вціліли. Також у місті залишились медики, які надають першу необхідну допомогу та роздають людям ліки на волонтерському пункті.

"Жодного вцілілого будинку в місті немає, підвали в розбитих будівлях. Або це підвали в приватних оселях людей. В місті ще залишається два лікаря і чотири медичні сестри. По всім групам ліків, які потребує лікарня резерви ще є. Звичайно, чогось дуже специфічного може не бути, але навіть інсулін у нас є, зберігається в належному температурному режимі. Бо нажаль, в місті є інсулінозалежні люди і для них все є. Якщо хтось отримує поранення, то першу допомогу надаємо в лікарні, а потім вивозимо в більш безпечні громади", - пояснив Барабаш.

Як повідомляв УНІАН, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії російських окупантів. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Ворог активно застосовує авіацію і керовані авіабомби. Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак, знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

Днями голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови російські загарбники не полишають спроб захопити місто. Навколо Авдіївки тривають майже цілодобові ворожі штурми.

У британській розвідці зазначають, що впродовж останнього тижня Авдіївка залишалася сектором, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на фронті. Зазначається, що російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти.

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