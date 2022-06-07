На початковому етапі нарощування Росією сил на українському кордоні адміністрація Байдена вибірково розсекретила та оприлюднила розвідувальні дані про війну Росії в Україні.

Президент США Джо Байден віддав наказ про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви офіційних осіб США про напад, що готується, були зустрінуті американськими партнерами і союзниками зі скептицизмом.

Про це повідомила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, передає CNN.

За словами Хейнс, напередодні повномасштабного нападу Росії на Україну представники розвідки США пояснили ситуацію американським політикам. Але коли політики США розповіли про це своїм колегам з інших країн, їм не повірили.

"Коли ми пояснили нашим політикам, і наші політики пішли до своїх колег, то виявили у тих неабияку частку скептицизму", – заявила директор Нацрозвідки США.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти і поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – розповіла Хейнс.

У CNN нагадали, що на початковому етапі нарощування Росією сил на українському кордоні адміністрація Байдена вибірково розсекретила та оприлюднила розвідувальні дані про війну Росії в Україні. Цей підхід був спрямований на боротьбу з російською пропагандою у глобальному масштабі та на забезпечення того, щоб партнери та союзники США могли бачити загальну картину того, що відбувається.

Хейнс заявила, що США багато ділилися розвідданими з партнерами та союзниками, зрештою розробивши механізми обміну даними, які можна буде використати у майбутньому.

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