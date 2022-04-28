Президент США наголосив, що ніхто не повинен робити порожні коментарі про реальність загрози ядерної війни.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає заяви з боку високопосадовців Російської Федерації про небезпеку ядерної війни безвідповідальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на брифінгу у Вашингтоні.

"Ніхто не повинен робити порожні коментарі про застосування ядерної зброї або можливість необхідності застосовувати таку зброю. Це безвідповідально", - наголосив Байден.

Як відомо, на цьому тижні в інтерв'ю російським ЗМІ міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що вважає серйозною небезпеку ядерної війни і що її не можна недооцінювати.

Загроза ядерного удару РФ

Ще раніше Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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