Існує багато доказів того, що Росія застосовує проти ЗСУ на фронті хімічну зброю. Однак цілком можливо, росіяни готуються до застосування біологічної зброї. Як пише The Washington Post, супутникові знімки MAXAR і Planet Labs зафіксували будівництво під Москвою спеціалізованого лабораторного комплексу, призначеного для дослідження й обробки смертельних патогенів.
Видання зазначає, що місце розташування нового комплексу, Сергієв Посад-6, під час Холодної війни було великим дослідницьким центром біологічної зброї, з історією експериментів із вірусами, що викликають віспу, Еболу та геморагічні лихоманки.
Тепер же на супутникових знімках видно не тільки ремонт старої лабораторії, а й будівництво 10 нових будівель загальною площею понад 250 000 квадратних футів, причому деякі з них мають чіткі ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.
Як зазначає WP, при цьому на супутникових знімках розчищення території стає помітним у травні 2022 року, за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і приблизно під час очолюваної Кремлем кампанії з дезінформації, в якій США звинувачували в допомозі Києву у створенні секретної програми біологічної зброї.
Як пише WP, на знімках видно численні ознаки, які в сукупності вказують на біологічний об'єкт із високим ступенем захисту: десятки установок для обробки повітря на даху, відповідне планування, підземна інфраструктура, підвищені заходи безпеки і електростанція.
При цьому представники розвідки та експерти з біологічного захисту кажуть, що за супутниковими фотографіями неможливо визначити, чи планує Росія проводити дослідження в галузі наступальної біологічної зброї. Лабораторія, обладнана для вивчення смертельного вірусу Ебола з метою розроблення вакцини, може зовні виглядати ідентичною до тієї, яка проводить дослідження з перетворення штаму на зброю.
Крім того, заходи з безпеки навколо об'єкта включають у себе контрольно-пропускні пункти, проєктування доріг, розчищення дерев і додаткові огорожі, які жорстко контролюють рух і дають змогу здійснювати моніторинг і спостереження. Такі запобіжні заходи зазвичай прийняті на об'єктах підвищеної секретності, пише WP.
Як нагадує WP, Сергієв Посад-6 - один із трьох російських збройових об'єктів, які ніколи не надавали доступ міжнародним експертам. Аналітики американської розвідки дійшли висновку, що на об'єкті, ймовірно, все ще зберігаються заморожені колекції вірусів, які вивчалися і тестувалися за радянських часів.
За інформацією радянських учених, які емігрували на Захід, останніми роками в СРСР вчені намагалися вирощувати нові штами бактерій чуми, які були генетично модифіковані для підвищення стійкості до антибіотиків. І, на думку експертів, адміністратори Сергієва Посада-6 розглядають можливість експериментів зі штучними штамами.
РФ використовує хімічну зброю у війні
Військові зазначають, що окупанти регулярно використовують хімічну зброю на фронті. Щоб заплутати військових, спочатку з дрона можуть скинути звичайну димову гранату, а вже слідом - отруйну.
На відміну від радіаційної та хімічної зброї, фактори ураження якими можна виявити майже одразу, випадки застосування біологічної зброї виявляються не так легко. Однак, на щастя, поки що ворог її не застосовував.