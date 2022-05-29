Воїни повідали про штурми окупантів, оборону і знищених ворогів разом з технікою.

Інтенсивні атаки із застосуванням техніки, обстріли і спроби всіляко прорвати оборону — ось з чим стикаються українські захисники на передовій в Луганській і Донецькій областях. Як проходять бої на Донбасі, розповіли воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Розповідь солдатів опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На моєму напрямку було два штурми, де намагалися прорвати нас, але успіху не було. На нашому напрямку був спалений танк, БРДМ (броньована розвідувально-дозорна машина). БМП противника працював "тридцяткою", але ми змогли знищити з РПГ-7Д один танчик — підбити, розібрати його, а сусід його вже добив", — заявив один з бійців.

За словами того ж солдата, весь особовий склад 25-ї бригади мотивований. Всі розуміють, проти кого і за що воюють.

"І найголовніше, у нас є чим воювати—іноземного озброєння вистачає. Javelin, NLAW, Matador — всього вистачає", — продовжив воїн.

Інший молодий боєць розповів про операцію, яку провела 25-та бригада: "Заїхали ми їм у тил на станцію Новобахмутівка. Кацапи навіть не очікували, що ми будемо на штурмі там. Вони пили каву і курили сигарети у себе там на КПП. Все було добре: ми вже дійшли до 5-поверхової будівлі, потім дійшли до машин — БМП, БМД, танк там був. Через 30 хвилин після того, як ми зайшли, почали залізницю довбати "Гради", міномети — все, що у них було, нас накривало", — розповів солдат.

Далі він повідомив, що в тому бою отримав поранення. Коли завівся ворожий танк, боєць кинув дві гранати — одну перекинув задалеко через хвилювання, а другу закинув прямо в люк. Окупанти залізли всередину, але люк закрити не встигли. Солдату довелося діяти швидко, так як в той момент вже два танки рухалися в бік воїнів 25-ї бригади.

Підрозділ почав відступати і нарвався на засідку. В окопі біля паркану сховалися рашисти і вистрілили бійцеві, який веде розповідь на відео, в спину. Воїн впав і згадав про те, що в запасі має гранату. Солдат планував підібгати її під себе, якщо окупанти підуть добивати його, і вибухнути. Однак ворогу і далі сиділи в окопі, тому сміливий боєць кинув гранату в їхньому напрямку. За мить він почув, як противники повідомляли по рації про поранення.

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