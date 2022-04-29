Бійці полку "Азов" показали, яке житло вони споруджують собі в підвалах "Азовсталі". Намети, алюмінієві каструлі і ліжко з дощок — ось весь побут захисників міста. Однак їх тимчасові притулки виглядають акуратно і чисто, з урахуванням нелюдських умов, в яких опинилися солдати.
На відео нижче, яке опубліковано в Telegram-каналі бійця під псевдонімом AntiKugut, демонструється намет його побратима з позивним "Рейнджер".
Житло спорудили з використанням підручних засобів в умовах безперервних бомбардувань рашистів у підвалах "Азовсталі". Таких тимчасових притулків, судячи з ролика, в приміщеннях під заводом багато.
"Рейнджер" зробив собі ліжко з дощок і дверей. Біля нього воїн змайстрував кілька поличок, на яких стоїть металевий посуд. Окреме місце боєць відвів для багаття, на якому кип'ятиться вода в алюмінієвій каструлі. Остання стоїть на чотирьох цеглинах, що виконують роль підставки. Всередині намету чисто і акуратно, а самі солдати підкреслюють, що в будь-яких умовах можна створити собі відносно комфортний побут.
Свіже відео дуже контрастує на тлі того безладу, який залишали після себе окупанти. Наприклад, в середині квітня мешканка Гостомеля показала квартиру, де жили російські солдати. Всі кімнати були захаращені сміттям, а на балконі рашисти влаштували імпровізований туалет. При цьому унітаз залишився чистий, так як його, судячи з усього, не використовували.
Фоторепортаж, який УНІАН опублікував тиждень тому, теж показує "свинства" росіян. На знімках помітно наслідки їх перебування у вже звільнених поселеннях на Київщині.
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