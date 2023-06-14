Воїни продовжують зачищати фланги довкола міста.

Третя штурмова бригада ЗСУ продовжує зачищати фланги довкола Бахмута та звільняти українські землі. За останню добу воїни відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту.

Як повідомили у прес-службі бригади, внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "Шторм z".

Підсумки боїв: близько 30 "двохсотих" та 40 "трьохсотих" росіян. Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

"Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", - зазначили у бригаді, анонсувавши відеодокази найближчим часом.

Успіхи ЗСУ на фронті

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті.

Зокрема, минулої доби на різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники пройшли вперед від 200-500 м, а на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

Водночас речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов зазначив, що Сили оборони України за останні три дні в ході наступальної операції просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

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