Невідомо, чи захочуть приймати участь у бойових діях в Курській області ті російські військові, хто добровільно чи за чиїмось наказом мають опинитися там.

За участь у контртерористичній операції (КТО), яку оголошено Кремлем у Курській області РФ, передбачені державні виплати в сотні разів менші, ніж у зоні "СВО". Про це в інтерв’ю Radio NV розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

За його словами, з КТО у росіян буде величезна проблема, адже одноразові виплати при смерті учасника КТО - 100 тис рублів, при тому, що за СВО держава виплачує 5 млн рублів, за участь в КТО держава виплачуватиме всього 10 тис руб, що у 300 разів менше, ніж 3 млн руб за СВО.

"Також виплати при отриманні інвалідності відрізняються у 10 разів – 50 тисяч рублів та 500 тисяч рублів. Тобто зараз вони, оголосивши КТО, зайшли у цікаву ситуацію, коли люди, які добровільно чи за чиїмось наказом мають опинитися там, не відомо, чи захочуть приймати участь у тих бойових діях. Бо вони ж там за гроші воюють в основному", - прокоментував Ягун. Відео дня

Він зазначив, що "поки що єдиний фронт і єдину машину, яка б могла відкинути наші війська з Курської області, не сформовано".

Щодо участі "кадирівців" Ягун сказав, що вони мають "відкатану" тактику поведінки.

"Кадиров ще починаючи з 2022 року дав чітку вказівку не влазити безпосередньо в бої і берегти особовий склад. Кадиров – це унікальна для Росії ситуація, коли суб’єкт федерації має свою, підконтрольну собі, бойову компоненту. Мова йде про близько 50 тисяч чоловік. І в будь-який момент вони можуть не просто захистити самого Кадирова, а й захопити частину території РФ на північному Кавказі і таким чином створити якийсь емірат, про що він дуже мріє. Кадиров так і говорить своїм бійцям: це не наша війна, нам треба показувати свої бойові навички, але не лізти в бій. Так і відбувається", - сказав Ягун.

Разом з тим, на його переконання, на сьогодні нема великого ризику падіння путінського режиму, хоча вже стає зрозумілим, що цей режим не може забезпечити базові вимоги, які ставляться перед ним.

"Базова вимога – це безпека і спокій, забезпечення охорони державних кордонів. Тобто це ті речі, на які фактично росіяни поміняли свою свободу слова і свободу волевиявлення. Якщо він не забезпечує базових вимог, які ставились перед президентом-силовиком, то у багатьох постає питання: а для чого він тоді нам такий потрібен, може нам потрібен президент-бізнесмен, наприклад?" - сказав він про вплив ситуації на росіян.

Ягун не виключає, що спецслужби РФ можуть вдатися до інсценування якогось злочину українських військових проти місцевих жителів у Курській області.

"Росіянам такі речі надзвичайно потрібні. Вони зараз звернулися до ООН, намагаються пройти зараз той шлях, який Україна проходила в 2022 році. І їм потрібна своя Буча. Тобто будуть працювати у цьому напрямку", - сказав генерал-майор запасу СБУ.

Він також звернув увагу на те, кого взяли у полон ЗСУ в Курській області.

"Досить цікава ситуація. Тому що вперше співробітники, офіцери, рядові ФСБ - якби вони там не прикривалися, що це не ФСБ, а прикордонна служба - потрапили в полон. Причому, справді, офіцери. Офіцери, які не мають належності до прикордонної служби, там оперативники", - стверджує Ягун.

Курська операція ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, з першого дня курської операції ЗСУ взяли у полон десятки російських військових. В одному з випадків на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Суджа" у полон здалося 59 російських військовослужбовців.

Сьогодні народний депутат України від фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Михайло Цимбалюк сказав, що Силам оборони України під час цієї спецоперації вдалося взяти у полон не тільки строковиків, а й "жирні фігури", які РФ захоче обміняти. Йдеться, зокрема, про кадирівців, які поповнюють обмінний фонд.

12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше публічно прокоментував операцію в Курській області Росії. За його інформацією, під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

Учора президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до нації назвав мету операції ЗСУ. За його словами, вона перш за все покликана убезпечити українське прикордоння, яке зазнавало систематичних обстрілів з російської території. Зеленський наголосив, що ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

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