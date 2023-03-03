На його переконання, "це треба було зробити вже давно".

Член оборонного комітету Держдуми РФ Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні, бо "жодних червоних ліній не залишилося".

Як повідомляють росЗМІ, депутат наголосив, що це нібито необхідно було зробити вже давно.

"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати "спеціальну військову операцію" (так в РФ називають війну - УНІАН) та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", - заявив Соболєв.

Коментуючи інцидент з "українською ДРГ" у Брянській області, Соболєв наголосив, що необхідно терміново зміцнити кордони, насамперед "на нових територіях". Крім того, він пригрозив, що з Україною "не будуть церемонитися", якщо обстріли з її боку не припиняться.

"Українська ДРГ" в Брянській області

Вчора, 2 березня, росіяни заявили, що у Брянській області зʼявилася "українська ДРГ". За версією пропагандистів, ДРГ нібито захопила в заручники жителів двох сіл. Ця історія обростала новими безглуздими деталями.

Відповідальність за інцидент у Брянській області РФ взяв на себе Російський добровольчий корпус. В РДК заявили, що хотіли "показати співвітчизникам, що надія є", і що росіяни зі зброєю в руках можуть протистояти режиму.

Водночас аналітики ISW констатували, що інцидент у Брянській області РФ показав невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, які чекали це стане гарною нагодою для офіційного оголошення війни Україні.

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