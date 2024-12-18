Навіть у разі появи такого рішення, в Росії лише посміються, каже Плетенчук.

Російські окупанти намагаються захистити Кримський міст не лише авіацією, а системами ППО та загородженнями. Про це розповів Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ в інтерв’ю для LIGA.net.

"Багато речей, які відбуваються - не потрапляють в інфополе. Головне управління розвідки повідомляло, що вони знищили радіолокаційні системи. Це один із тих елементів, який відповідає за оборону цих об'єктів… До них треба дістатися, адже їх так само охороняють. І це такий багатошаровий процес. Щоб дістатися до дна цієї пірамідки, треба всі кільця познімати. І коли ти знімаєш ці кільця - росіяни починають їх туди назад накидувати. І ця боротьба триває постійно", - пояснив Плетенчук.

Він також прокоментував заклик України до суду в Гаазі примусити Росію демонтувати Кримський міст.

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"Що стосується юридичної площини - в ній також треба боротися. Якщо завтра буде ухвалено рішення демонтувати Кримський міст - росіяни з цього, звісно, посміються. Так само, коли ми сміємося з них, коли вони кажуть, що Азовське море - це внутрішня водойма РФ. Тому на нього не розповсюджується міжнародне морське право. Суто номінально - все узбережжя зараз окуповане росіянами… Але юридично, звісно, це не так", - відзначив Плетенчук.

Кримський міст: важливі новини

У жовтні 2024 року Україна закликала Арбітражний трибунал у Гаазі змусити Росію демонтувати Керченський міст, який сполучає РФ з окупованим нею Кримом. Зокрема у виступі тоді заявили, що демонтаж "є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому".

Напередодні у ВМС України повідомляли, що окупанти відновили транспортування вантажів шляхопроводом. Там відзначили, що це доволі ризиковане рішення на тлі тих пошкоджень, яких раніше зазнав Кримський міст.

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