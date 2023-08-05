Зокрема, російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні озброєння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсує розширення маштабів і бойової дальності по воєнним російським об'єктам. Про це секретар РНБО повідомив у мікроблозі Twitter.

Данілов зазначив, що "з кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики".

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння. Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування", - наголосив Данілов.

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Викристання надводних морських дронів на фронті

Як повідомляв УНІАН, в останні дні із допомогою надводних морських дронів вдалося вразити російський десантний корабель "Оленегорський горняк" та російський танкер Sig.

За даними джерел, в обох випадках до цих атак причетна Служба безпеки України.

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