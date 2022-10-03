Депутат перейшов на бік окупаційної влади Російської Федерації та обійняв посаду так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Депутата Херсонської облради заочно судитимуть за державну зраду та колаборацію з окупантами.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Херсонської обласної ради, який в умовах воєнного часу перейшов на бік окупаційної влади Російської Федерації та обійняв посаду так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Крім того, вказаній особі висунуто обвинувачення у створені незаконних правоохоронних органів під контролем представників окупаційної влади.

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Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (держзрада), ч.ч. 5, 7 ст. 111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше вказаній особі повідомлялося про підозру за фактом вчинення державної зради у період воєнного стану та зайняття посади голови так званої "Херсонської митниці", створеної окупантами у м. Херсон.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області: головні військові новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Після блискавичного звільнення більшої частини окупованих районів Харківщини, захисники звільнили Лиман Донецької області і вийшли на Торське.

Водночас у Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Ситуація на цій ділянці фронту, за словами речниці ОК "Південь", "набирає обертів" - ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.

Наразі окупанти посилюють оборону у Кремінній.

Тим часом російські війська за минулу добу завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.

З початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували вже 60 430 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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