Радник Єрмака вкотре підкреслив, що Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про реакцію російських окупантів через передачу далекобійних MLRS Україні.

"Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція"", - нагадав Подоляк.

Він зазначив, що окупанти застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км.

"Іще раз по складах: істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї. Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й "тактику", і "хімію". І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі. Але щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"", - переконаний Подоляк.

На його думку, це означає лише одне - Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян.

"І відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, міністр оборони Резніков розказав про нові надходження зброї в Україну.

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