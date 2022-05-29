Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про реакцію російських окупантів через передачу далекобійних MLRS Україні.
"Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція"", - нагадав Подоляк.
Він зазначив, що окупанти застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км.
"Іще раз по складах: істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї. Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й "тактику", і "хімію". І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі. Але щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"", - переконаний Подоляк.
На його думку, це означає лише одне - Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян.
"І відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, міністр оборони Резніков розказав про нові надходження зброї в Україну.