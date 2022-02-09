Доставлено понад 80 тонн боєприпасів.

До України прилетів дев’ятий літак військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дев'ятий птах зі Сполучених Штатів і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України від наших партнерів, які сьогодні отримав Бориспіль! До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів від США", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, також до України прибув черговий літак з військовою допомогою від Британії.

Читайте такожПольща передасть Україні оборонну зброю на тлі російської загрозиРаніше, 7 лютого, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання: військова допомога надійшла від США, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Чехії.

А от Німеччина відмовилася постачати зброю Україні. Натомість там підтвердили, що мають намір передати Україні 5 тисяч військових шоломів.

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