Поранений військовослужбовець перебуває у лікувальному закладі.

12 листопада внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний, інформує прес-центр ООС в Facebook.

Протягом п’ятниці російсько-окупаційні війська 8 разів порушили "тишу", 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

Читайте такожУ колонії на окупованій Донеччині вбили українського політв'язняВ напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в наслідок дій ворога немає.

Що відомо про загиблих бійців 12 листопада

Загиблі воїни були з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

Воїни-десантники віддали багато років службі, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави, додали у бригаді.

Автор: Віолетта Орлова