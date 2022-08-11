Він вважає, що Росія робить все можливе, щоб не віддавати їх Україні.

Військовий експерт Олег Жданов назвав можливі шляхи звільнення бійців "Азова", які перебувають в полоні у російських окупантів.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

Він вважає, що є кілька варіантів звільнення українських військовополонених.

"Великий обмін. Для цього нам потрібно почати контрнаступ, щоб взяти велику кількість російських солдатів в полон. Тоді так, великий обмін, припустимо, одного нашого солдата на кілька російських. Також це може бути контрнаступ наших військ, тому що там всього лише кілька десятків кілометрів від лінії фронту до Оленівки, де вони утримуються. І третій варіант - це може бути якась спеціальна операція", - сказав експерт.

На думку Жданова, зараз Росія робить все можливе, щоб не віддавати Україні "азовців".

"Вони збираються влаштувати судилище в Маріуполі над ними, щоб звинуватити їх у тероризмі, хоча який може бути тероризм. По-перше, вони комбатанти, вони військовослужбовці регулярних Збройних сил країни, вони офіційні особи. Солдата не можна звинувачувати в скоєнні злочинів, якщо він їх не скоював особисто. Він виконував наказ, він перебуває під присягою перед своєю країною. Росія творить цілковиту дикість", - зазначив він.

Також експерт нагадав, що під час "дебальцевської операції" батальйон "Азов" відкинув російські війська від Маріуполя і зайняв населений пункт, що забезпечив досить велику дистанцію від лінії фронту.

"І за це тепер їм мстити? За те, що вони захистили свою країну, свій будинок, свою сім'ю? Ми розуміємо, що таке РФ. Це дійсно не країна, це банда якась",-зазначив Жданов.

Як повіомляв УНІАН, раніше в Маріупольській міськраді заявили, що окупанти встановлюють клітки для показового"суду" у міській філармонії. Це підтвердив і ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Як відомо, в російському полоні може перебувати понад 2,5 тисячі військових з "Азовсталі".

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