Це залежить від того, чи здатна Росії швидко провести мобілізації та наскільки активно армія РФ наступатиме.

Оголошення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від декількох факторів.

Про це в інтервʼю Forbes розповів директор неурядової аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння" Валентин Бадрак.

"Перший — як швидко Росія здатна провести мобілізацію. Її можна оголосити, а темпи будуть нульові. Другий — наскільки російська армія буде тіснити збройні сили України", - розповів експерт.

Третій фактор - чи буде Захід готовий к посиленню санкцій, енергетичному ембарго та створенню реальної антипутінської коаліції.

"Фактично, її старт відбувся на авіабазі в Рамштайні, де 43 країни зібралося, щоб обговорити війну в Україні", - додав Бадрак.

Раніше повідомлялося, що лідери країн "Великої сімки" запевнили у подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії й засудили вторгнення РФ. Також вони зобов'язались посилити тиск на Росію, зокрема - відмовившись від російських нафти й газу.

Зокрема, вони зобов'язуються зменшити залежність від російських енергоресурсів, "в тому числі шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти". Це планується робити "впорядковано", щоб світ мав час для забезпечення альтернативних джерел постачання, які були б стабільними та зберегли доступні ціни для користувачів.

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