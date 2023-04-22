В українській розвідці зазначили, що російські бізнесмени та політики намагаються уникнути відповідальності

Представники так званих "еліт" Російської Федерації бояться за своє майбутнє. У зв'язку з цим вони намагаються встановити контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати гарантії безпеки після поразки Росії.

"Шукають виходи, безумовно. І не тільки з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для свого стану, для своїх сімей, досить широка", – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни таким чином намагаються уникнути притягнення до відповідальності в майбутньому.

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"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес буде тільки набирати обертів", - зазначив представник української розвідки.

При цьому він зазначив, що росіяни будуть більш активно шукати контакти, коли ЗСУ будуть досягати нових успіхів.

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів і операції реалізуються, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", – підсумував Юсов.

Війна в Україні та очікування росіян - остання інформація

Спочатку росіян переконували, що їхня армія зможе взяти Київ за три дні. Після низки провалів армії РФ стало зрозуміло, що війна в Україні швидко не закінчиться, а шанси Москви здобути перемогу зникає на очах.

14 квітня 2023 року представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що більшість представників російської еліти розуміють, що Росія не зможе перемогти у війні проти України, але все ще вірять у можливість вийти на "нічию".

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