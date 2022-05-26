Дівчина розповіла, як їм вдалося евакуюватися.

Дружина бійця українського полку "Азов" Анна Зайцева 65 днів провела із шестимісячною дитиною у бомбосховищі на "Азовсталі" у Маріуполі та розповіла, як їй вдалося вижити та вибратися звідти.

Свою історію дівчина повідала Village.

"Мій чоловік, Кирило, був морським піхотинцем, але після народження сина ми вирішили, що професія військового не сприяє сімейному життю. Так він почав працювати на "Азовсталі". Встиг попрацювати три місяці, і почалася повномасштабна війна… Кирило написав мені, що родини працівників "Азовсталі" можуть пересидіти бомбардування у сховищі заводу. Я взяла документи, плед, їжу на кілька днів, підгузки та трохи дитячих сумішей, бо відчувала, що від стресу зникає грудне молоко. Сказати, що цього було недостатньо – нічого не сказати. Разом із батьками та сином ми пішли на "Азовсталь", – зазначила вона.

"Виходити назовні було дуже небезпечно, бо відразу починалися обстріли. Я з дитиною підіймалася на поверхню на п’ять хвилин на день, щоб постояти і подихати біля входу в будівлю. Навіть у в’язниці більше гуляють", – додала Анна.

Дівчина розповіла, чим у бункері доводилося годувати дітей і як військові допомагали з їжею цивільним:

"Мій синочок був наймолодшим. Коли почалася війна, йому було 3,5 місяці. У порівнянні з іншими дітьми, нашому сину "пощастило". Йому ще не потрібно багато їжі, і військові віддали нам манну кашу. Тож він вийшов назовні навіть з щічками. Щодо інших дітей, яким було від 3 до 5 років – вони постійно були голодні. Всі їхні ігри точилися навколо їжі. Вони малювали іграшкові гроші, за які купували іграшкові продукти. Для дорослих ми варили водянистий суп з макаронами та дрібкою кукурудзяної крупи. Він не дуже насичав, але ми не голодували. Військові щотижня щось нам приносили. Віддавали все, що в них було. Коли ми питали, а як же вони, вони казали, що з ними вже все зрозуміло. Головне, щоб ми і наші діти вижили і вибралися".

Зазначається, що під час евакуації Анна пройшла фільтрацію і тепер перебуває з дитиною в умовно безпечному місці, на підконтрольній Україні території.

"Ніхто з тих, хто був у бункері не вірив, що ми звідти вийдемо. Нас постійно обстрілювали, використовували навіть протибункерні бомби. Сховище здригалося, сипалася штукатурка, генератор відкидало вибуховою хвилею і він припиняв працювати. Часом, щоб підігріти воду для дитини, мені потрібно було півгодини нерухомо сидіти над свічкою з металевою чашкою у руці, – зазначила вона. – У нас було кілька невдалих спроб евакуюватися…. Реальна евакуація відбулася 30 квітня. Цього дня було на диво тихо".

Наразі Анна найбільше переживає за свого чоловіка, який перебуває у полоні:

"Я дуже сподіваюсь, що над ними там не знущаються. Що вони повернуться додому. Під час останньої розмови з чоловіком, за день до того, як їх забрали у полон, я пообіцяла, що коли він повернеться, я народжу йому ще й доньку".

Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

Для повернення їх додому планується обмін.

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