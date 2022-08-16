Підрозділи росіян утримують в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Генштаб ЗС Білорусі проводить тренування зі зв'язку поблизу українського кордону.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу Збройних Сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Також на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

Раніше стало відомо, що РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі.

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