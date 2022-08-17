Росія розповідає про "унікальні" можливості свого озброєння, проте насправді ж усе це брехня.

Підполковник Дмитро Шумаков, який командує зенітним ракетним дивізіоном Повітряних Сил Збройних Сил України, розповів про неефективність російських систем протиповітряної оборони. Країна-агресор бреше про "унікальність" свого озброєння, проте насправді усе це озброєння - "мильна бульбашка".

Про це Шумаков розповів виданню АрміяINFORM.

Підполковник, який нещодавно отримав звання Героя України, пояснив, чому російські ППО іноді не можуть захистити навіть себе. Росія намагається переконати увесь світ у потужності свого воєнно-промислового комплексу. Але цією брехнею країна-агресорка робить собі лише гірше, адже російські військові не можуть себе захищати.

"Важко їм через те, що їхній ВПК — це мильна бульбашка, як і багато чого в росії. Вони чимало розповідають про унікальні можливості свого озброєння, роблять яскраво розфарбовану картинку новітньої бойової техніки, а всередині цих зразків мало що змінилося з радянських часів. Як і з російськими дорогами — урочисто відкрили відремонтований кілометр автошляху, а далі безкінечні ями. Так і з озброєнням — все мильна бульбашка", - зазначив Шумаков.

Також він додав, що до неефективного озброєння у РФ додається ще одна споконвічна проблема. Військові країни-агресорки мають погану кваліфікацію. Тому коли РФ каже про "потужну" армію, це лише намальована картинка, зауважив герой України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що дивізіон Шумакова збив шість "Калібрів" за три хвилини. Військові вдало відбили атаку російських військових.

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